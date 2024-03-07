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        Haberler Gündem Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı

        İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazası soruşturması... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yurt dışına kaçan anne ve çocuğu hakkında tutuklama kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:21
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        Eylem Tok ve oğluna tutuklama kararı
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        İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazası soruşturması... Adalet Bakanı Tunç: Yurt dışına kaçan anne ve çocuğu hakkında tutuklama kararı verildi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tunç, "01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir. 02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir. İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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