Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada incelemelerde bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın yıkım ruhsatı alınan 6 katlı bir binanın yıkım çalışması sırasında yaşandığını, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Binanın plansız ve düzensiz yıkıldığını aktaran Bahadır, "Yıkım esnasında yukarıdan kepçeyi dokundurduğu zaman 2005 yapımı 6 katlı bir binanın bir tarafına vuruyor. Sıkıntı yok şu anda, tedbir aldık. Orayı boşalttık, mühürledik." diye konuştu.

Hasar gören binada inceleme yapıldıktan sonra durumuna karar verileceğini söyleyen Bahadır, "Yeni bina olduğu için karot alınır, verdiği zarar nedir, ne değildir ona bir bakılır. Dıştan duvarlarına zarar vermiş, kolonda bir zarar yok, buradan da gözüküyor. Kirişi bile görüyorum şu anda, onda da zarar yok. Karot testi yapılır, büyük ihtimalle ona bir şey yapılmayacaktır, yani kapatılacaktır. Dış duvarları, bu yanlış düzensiz yıkım yapan müteahhide ödettirilecektir." ifadelerini kullandı.