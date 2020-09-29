Son dakika haberi! İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Topkapı'da ise alt geçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü.

Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu ve vatandaşların kurtarıldığı öğrenildi.

OKMEYDANI'NDA DA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Okmeydanı Kavşağı'nda da rögarların tıkanması nedeniyle meydana gelen su baskınında bir otomobil ve servis minibüsü mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, servis minibüsü ve otomobil itfaiye ekiplerince halat bağlanarak güvenli bölgeye çekildi. Okmeydanı Kavşağı'nda tıkanan rögarlar Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda tıkanan rögarlar açılarak biriken su tahliye edildi.

"SU BİR ANDA YÜKSELİNCE MAHSUR KALDIM"

Fethi Karal, "Seyir halindeydim, önümden birkaç araç geçti. Bende geçerim diye düşündüm ancak su bir anda yükselince kaldım. Araç stop etti. İtfaiyeye haber verdik, geldiler. Onlar müdahale edemeyince kurtarıcı ekip geldi. Yardımcı oldular, iterek çıkardık arabayı. Rögar tıkanmış. Bütün belediye başkanlarımdan ricam; bütün rögar kapaklarının açık tutulması lazım. Yaklaşık 15 bin liraya yakın bir zararım var. Kim karşılayacak bu zararı şimdi?" dedi.

"ARTER AYRIMI YAPMAKSIZIN GÖREV BAŞINDAYIZ"

Okmeydanı Kavşağı'nda yapılan çalışmaları takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise," Metrekareye düşen yağmur miktarı fazla olunca bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Burası ana arter. Bende Beyoğlu Belediye Başkanı olarak ana arter ayırt etmeden kendi ekiplerimizle koordine ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rögarların sürekli açık kalması gerekiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak gerek ilçe ekiplerimiz gerek Büyükşehir ekipleri olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

İlçede Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

ÜMRANİYE'DE DOLU, METRO DURAĞINA DOLDU

Ümraniye'de de, Çarşı Metro Durağı'nın girişindeki yürüyen merdivenler dolu yağışı altında kaldı. Merdivenlerden yuvarlanan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Metro durağının girişi beyaza büründü.

Kadıköy'de etkili olan dolu yağışı da böyle görüntülendi