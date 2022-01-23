Son dakika haberi: İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter'a kar yasağı! İstanbul'da scooter ve motosiklet kullanmak yasak mı, ne zamana kadar? - Haberler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Motokuryelerin karlı yollardaki zor anlarına ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada yer alıyordu. Kullanıcılar motokuryelerin can güvenliği için sipariş verilmemesi için çağrı yapıyordu.

İstanbul'da Kasım ayındaki fırtınada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemeye çalışan moto kuryelerin görüntüsü hafızalara kazınmıştı. Görüntülerdeki kuryelere metrobüsler refakat etmişti ancak pek çok noktada hem kuryeler hem de diğer iki tekerli araç kullananlar büyük güçlük çekmişti.