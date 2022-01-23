İstanbul Valiliğinden son dakika motokurye kararı! Yemeksepeti, Banabi, Trendyol Yemek ve Getir çalışıyor mu, sipariş getiriyor mu ve açık mı?

Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet ve elektrikli scooter'ların kullanılmayacağını açıkladı.

GETİR, BANABİ, TRENDYOL YEMEK ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasından hareketle, Yemeksepeti, Banabi, Trendyol Yemek ve Getir gibi hizmetlerin kar yağışı ile buzlanma bitene kadar İstanbul'da hizmet vermesi beklenmiyor.