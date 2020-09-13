Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması, bazı tedbirleri beraberinde getirdi malum. Özellikle büyük kalabalıkların toplandığı ve salgının yeniden ivme kazanmasında etkili olan düğünlere, kına gecelerine kısıtlamalar geldi.
Önceki akşam, İstanbul Valiliği düğünler, konserler gibi organizasyonlar için yeni yasaklamalar yayınladı. Yine geçtiğimiz günlerde, toplu taşımanın hınca hınç olmaması, sosyal mesafenin korunması için bazı ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacağı duyuruldu.
Tabii bu yasaklamaları 16 milyonluk İstanbul'da uygulamak hiç kolay değil. Her gün 10 milyondan fazla insanın yolda, dolaşımda olduğu bir Megakent'te toplu taşımada sosyal mesafenin korunması mevcut altyapıyla pek de mümkün görünmüyor.
Örneğin yapılan hesaplamalarla İstanbul’da ayakta yolcu yasağı için 24 bin yeni otobüs gerekiyor. Bu da imkan dahilinde olmadığından çare, milyonlarca insanın aynı anda yollara düşmesini engellemek, yani mesai saatlerini düzenlemek.
İSTANBUL'DA ÖZEL SEKTÖRÜ DE KAPSAYACAK
Biliyorsunuz Ankara'da mesai saatleri yeniden düzenlendi. Kamu kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi ve mesai saatleri için 4 farklı zaman dilimi belirlendi. Peki ya İstanbul? İstanbul Valiliği de mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor.
Ancak İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.
16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. İstanbul'daki mesai saati değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.
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