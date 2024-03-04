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        Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem oldu! AFAD son depremler

        Son dakika haberi İstanbul'da hissedilen deprem oldu

        AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 'herhangi bir olumsuz durumun olmadığı' duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:59 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:18
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        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının 10,44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

        Aktaş, "Yapılan taramalara göre şu an için ilimizde herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

        İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

        Çanakkale'deki deprem İstanbul'da da hissedildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasında hissedilen deprem çevre illerde de hissedildi.

        "HERHANGİ OLUMSUZ DURUM SÖZKONUSU DEĞİL"

        Habertürk'e bağlanan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şöyle konuştu:

        Binanın 7. katındaydım. Deprem Yenice'den Gönen'e doğru bir hatta oldu. 4.9 büyüklüğünde. Biz sadece hissettik. Herhangi bir olumsuz durum sözkonusu değil. Çok fazla sürmedi, 30-35 saniye sürdü.

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        BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

        İSTANBUL VALİSİ GÜL: OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

        İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: AFAD verilerine göre,Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir.Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

        İMAMOĞLU: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BİLGİSİ MEVCUT DEĞİL, TAKİPTEYİZ

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul’da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz" ifadelerini kullandı.

        MURAT KURUM: GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL

        AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, depremin ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu.

        Kurum "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul’umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz." dedi.

        Ayrıntılar gelecek...

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