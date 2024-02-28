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Beykoz'da bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan habere göre Örnekköy Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.