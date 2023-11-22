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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Evini bastığı kadını ve kızını öldürdükten sonra intihar etti!

        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!

        İstanbul Sultangazi'de Mehmet Kaya, evini bastığı Şadumane Temuçin'i silahla öldürdü. Sesler üzerine evden kaçan Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu'nu da sokakta yakalayan Kaya genç kızı da öldürdükten sonra intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:41
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        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
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        İstanbul'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÖNCE ANNEYİ ÖLDÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla Temuçin'i öldürdü.

        GENÇ KIZI SOKAKTA KATLETTİ

        Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı. Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

        CANİ KENDİ HAYATINA SON VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #istanbul
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