Son dakika haberi İstanbul'da dalgalara kapılan çocuktan acı haber
İstanbul'da Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı
Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak denizde kaybolan Berat Keskin'in cesedi bulundu.
DHA'nın haberine göre 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte Kısırkaya Plajı´na yüzmek için gelen Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak denizde kaybolmuştu.
Hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Aramaların altıncı gününde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskin´in cansız bedenine ulaştı.
Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin'in cansız bedeni tekneye alınarak kıyıya getirildi.