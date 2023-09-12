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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da dalgalara kapılan çocuktan acı haber

        Son dakika haberi İstanbul'da dalgalara kapılan çocuktan acı haber

        İstanbul'da Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yüzerken dalgalara kapılıp kaybolan 14 yaşındaki Berat Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:33
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        İstanbul'da dalgalara kapılan çocuktan acı haber
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        Sarıyer'de arkadaşları ile birlikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak denizde kaybolan Berat Keskin'in cesedi bulundu.

        DHA'nın haberine göre 7 Eylül Perşembe günü arkadaşları ile birlikte Kısırkaya Plajı´na yüzmek için gelen Berat Keskin (14) dalgalara kapılarak denizde kaybolmuştu.

        Hemen ardından başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamamıştı. Aramaların altıncı gününde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kısırkaya Plajı açıklarında Berat Keskin´in cansız bedenine ulaştı.

        Kıyı Emniyeti Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunan Keskin'in cansız bedeni tekneye alınarak kıyıya getirildi.

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