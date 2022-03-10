İstanbul Valiliği: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

AA

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

HAMİLELER VE ENGELLİLER DE İDARİ İZİNLİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi.