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Korkunç iddia! Cani baba, 3 çocuğunu asarak öldürdü

İstanbul Sancaktepe’de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Korkunç olayda Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak yaşamına son verdiği öne sürüldü

Giriş: 27.01.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu!
İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu!
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DHA

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak yaşamına son verdiği iddia ediliyor.

DHA'da yer alan habere göre olay, ilçede bir sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı.

Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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