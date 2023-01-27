İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu!

DHA'da yer alan habere göre olay, ilçede bir sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak yaşamına son verdiği iddia ediliyor.

Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı.

Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.