İstanbul'da bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu!

Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu. Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak yaşamına son verdiği iddia ediliyor.
DHA'da yer alan habere göre olay, ilçede bir sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.
Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı.
Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.