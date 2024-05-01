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İstanbul Valiliği 1 Mayıs dolayısıyla güvenlik önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlamaların saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı duyurdu.

Beyoğlu ilçesi Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi, Kurtuluş Deresi Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Darülaceze Caddesi, Bahariye Caddesi'nden Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü'nün ise çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edeceği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Fatih'te 15 Temmuz Şehitler, Macar Kardeşler, Fevzipaşa, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Cemal Birsel, Kennedy, Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdulezel, Büyük Kahraman, İtfaiye, Hayriye Tüccarı, 16 Mart Şehitleri ve Akdeniz caddeleri ile bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açıldı.

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nde Kasımpaşa istikametine, Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç Evliya Çelebi ile Turabi Baba caddesi, Tarlabaşı Bulvarı'na bağlanan yollar hariç Bahariye Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı ve Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Piyalepaşa istikameti ile Kasımpaşa Bahariye Caddesi'nde trafik akışı verilmeye başlandı. Beyoğlu'nda Refik Saydam, Tersane, Kurtuluş Deresi, Sıracevizler, Darülaceze ve Bahariye caddelerinden Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü çift yönlü trafiğe kapalı tutulmaya devam ediliyor.

MARMARAY, TRAMVAY, VAPUR VE OTOBÜS SEFERLERİ Öte yandan, Marmaray Sirkeci İstasyonu, İETT seferleri, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı, Eminönü İstasyonu'na kadar Bağcılar-Eminönü Tramvay Hattı, Sirkeci-Haydarpaşa arabalı vapuru ile Eminönü, Karaköy, Kabataş ve Beşiktaş vapur iskelelerinde seferler normale döndü. SARAÇHANE MEYDANI VATANDAŞLARIN GEÇİŞİNE AÇILDI 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'na yürümek için Saraçhane Meydanı'nda toplanan grupların dağılmasının ardından meydan vatandaşların geçişine açıldı. Polis ekiplerince meydanın çevresine konulan barikatlar dururken, vatandaşların ve araçların girişine izin verildi.

Ayrıca, göstericilerin alanda bıraktığı flama sopaları ve pet şişeler ile yerinden sökülen dubalar ve kaldırım taşları temizlik görevlilerince kaldırıldı. Polislerin çevredeki güvenlik tedbirleri sürerken, TOMA ve polis araçları Saraçhane Meydanı ve Bozdoğan Kemeri çevresinde bekletiliyor. Bozdoğan Kemeri'nden araç geçişlerine izin veriliyor.