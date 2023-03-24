Ölenler ve yaralılar var! İstanbul'da 7 katlı otelde dehşet!

İstanbul Pendik'te, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER TÜM OTELİ SARDI
DHA'da yer alan habere göre alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.