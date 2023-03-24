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Ölenler ve yaralılar var! İstanbul'da 7 katlı otelde dehşet!

İstanbul Pendik'te, 7 katlı bir otelin giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 24.03.2023 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika İstanbul'da yangın!: 7 katlı otelde yangın çıktı, ekipler bölgeye sevk ediliyor!
Ölenler ve yaralılar var! İstanbul'da 7 katlı otelde dehşet!
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AA

İstanbul Pendik'te, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM OTELİ SARDI

DHA'da yer alan habere göre alevler kısa sürede tüm oteli sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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