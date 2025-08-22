İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

24 VE 30 AĞUSTOS İÇİN UYARI

İHA'daki habere göre yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova’ kapsamında, 24 Ağustos Pazar prova günü ve 30 Ağustos Cumartesi tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: