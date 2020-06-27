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İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

İKİ BİNA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 YARALI VAR

İstanbul Valiliği, Bahçelievlerdeki tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin hafif yaralandığını bildirildi.