Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü | Son dakika haberleri

        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!

        İstanbul Bahçelievler'de, 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklenen 7 katlı bina çöktü. İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde sıkıntılı olan 4 binanın daha boşaltıldığını ve çöken binaya 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkıldığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 07:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AFAD ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YAPTI

        AA'da yer alan habere göre AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetinde bulundu.

        BİNA 1980'DE İNŞA EDİLMİŞ

        REKLAM

        İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

        VALİLİK: ÖLÜ VE YARALI YOK

        “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

        ÇÖKEN BİNAYA 3 KAT KAÇAK ÇIKILMIŞ

        Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, olay yerinde sıkıntılı olan 4 binanın daha boşaltıldığını ve çöken binaya 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha çıkıldığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Habertürk Anasayfa