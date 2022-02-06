Isparta’da uzaktan eğitime ara verildi! Isparta okullar tatil mi, yarın okul var mı? - Son Dakika Haberler

İHA

Isparta'da hava koşullarından dün eğitim ve öğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmişti. Isparta Valiliğinden gelen bilgiye göre, altyapıdan kaynaklı pazartesi ve salı günü yapılacak olan uzaktan eğitime ara verildi.

Isparta ve tüm ilçelerde online eğitimler yüz yüze eğitim başladığında telafi edilmek üzere ertelendi.