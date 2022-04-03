Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının elemeleri tamamlandı.

Elemelerin ilk turunda İspanyol Andrea Lazaro Garcia'yı 2-1'lik (6-4, 3-6, 7-5) skorla geçen İpek, final turunda ise 1 numaralı seribaşı Yunan Valentini Grammatikopoulou'yu 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

İpek böylece 250 bin dolar ödüllü organizasyonda son 32 tenisçi arasına girdi.