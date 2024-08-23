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        Haberler Spor Futbol İngiltere İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de

        Manchester City, eski oyuncusu İlkay Gündoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Deneyimli oyuncunun Barcelona macerası 1 yıl sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:51
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        İlkay yeniden M.City'de!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Barcelona takımından eski futbolcusu İlkay Gündoğan'ı transfer etti.

        Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Almanya'da Bochum, Nürnberg ve Borussia Dortmund'da oynayan İlkay, 2016-2023 yıllarında Manchester City forması giydikten sonra geçen sezon Barcelona'ya transfer olmuştu.

        Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'deki 7 yıllık ilk döneminde 304 maça çıktı ve 60 gol kaydetti. İlkay Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, ikişer Federasyon Kupası ve Community Shield, bir UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı.

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