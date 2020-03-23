İkinci Türk-Rus kara devriyesi gerçekleştirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

MSB açıklamasında ayrıca devriyeden fotoğraflar da paylaşıldı.