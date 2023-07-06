Son dakika haberi İçişleri'nden orman yangınlarına karşı genelge!
İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında genelge yayımladı. Bu kapsamda, orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanmasına karar verildi.
Giriş: 01.01.1970 - 03:00
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