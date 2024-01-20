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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı!

        37 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-8" operasyonlarında, 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:29
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        37 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirterek, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

        Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile istihbarat şube müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla 18 ayrı adrese “Kalkan-8” operasyonu düzenlendi.

        Operasyonlar sonucu; termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

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        #göçmen kaçakçılığı
        #Son dakika haberler
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