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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İbrahim Hacıosmanoğlu: Artık ailenin lideriyim - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Artık ailenin lideriyim

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk Spor'a yaptığı açıklamada, "Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:06
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        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Öte yandan açık oylamada rengini belli etmeyen delegeler Büyükekşi'ye tepkisini kapalı oylamada göstermesi dikkat çekti.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinde kaleme aldı:

        "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile sabah telefonla konuştum, tebrik ettim. Herkesin merak ettiği konuyu da sordum. "Bugüne kadar hep sert, kavgacı mizacınızla bildik gördük sizi. Bu bagaj sizin önünüze sıkça çıkacak. Ne dersiniz?" Verdiği yanıt yakın dönemki suhuletine uygundu... "Geçmiş orada kaldı. Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim."

        Digital medyada ilk olarak Candaş Tolga Işık'ın konuğu olacağını bildiren başkan, ulusal televizyon kanalları içinde de ilk tercihinin Habertürk TV olacağının altını çizdi."

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