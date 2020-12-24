Hrant Dink davasında emniyetten flaş yazı!

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Engin Dinç, Hüseyin Yılmaz, Ömer Ünalır, Mikdat Özbek, Musa Yıldırım, Hasan Durmuşoğlu, Eyüp Temel katıldı. Tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek de Muharrem Demirkale de cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
ENGİN DİNÇ SAVUNMA YAPTI
Duruşmada savcılık mütalaasına karşı savunma yapan dönemin Trabzon Emniyet müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç, "Resmi ve usule uygun şekilde Yasin Hayal ile ilgili gelen bilgileri raporlara geçtik. İlgili yerlere ilettik. ‘Ses getirecek eylem’ istihbarat alanında kullanılan bir tabirdir. Olayı hafifletecek bir ifade değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Duruşmada Engin Dinç’in ardından 7 sanık daha ifade verdi. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyip beraatlarını istedi.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAZI GÖNDERDİ
Mahkeme başkanı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahkemeye yazı gönderildiğini belirtti. Okunan yazıda, sanıklardan dönemin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Ecevit Emir, Emre Cingöz ve dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz’ün, savcılık mütalaasından sonra yurt dışına kaçmaya ilişkin Gürcistan’da bazı şahıslarla irtibat kurdukları, bu konuda arayış içinde bulundukları, buna dair çalışmalar yaptıklarının belirtildiği anlatıldı.
KONUTU TERKETMEME ADLİ KONTROLÜ
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ecevit Emir ile Ali Öz’ün yurt dışına yasal olmayan yollardan kaçmaya ilişkin girişimde bulunması sebebiyle haklarından konutu terk etmeme adli kontrolünün uygulanmasına, sanık Emre Cingöz hakkında da İstanbul il sınırını terk etmeme adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.
DİĞER SANIKLARIN SAVUNMA VERECEKLERİ GÜNLER BELİRLENDİ
Mahkeme heyeti, sanıklardan Tamer Bülent Demirel, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Yakup Kurtaran, Yavuz Karakaya, Yusuf Bozca ve Yüksel Avan’ın 20 Ocak 2021’de yapılacak duruşmada esas hakkındaki savunmalarının alınacağını belirtti.
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