Hong Kong'da Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Mahsur kalanlar var

Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Yerel medya 300'e yakın insanın mahsur kaldığını bildirirken, 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiğini ve bölgenin güvenlik kordonuna alındığını belirtti.