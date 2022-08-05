Hiltiyle kazmaya başladı! Öldüren define!

Bolu'da, dün öğle saatlerinde Seben ilçesine bağlı Bozyer ve Gücük köyleri arasındaki dağlık bölgede, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden Bolu'nun Seben ilçesine gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol, 10 gün boyunca define kazısı yaptı.
KAYAYI 12 METRE OYDULAR
DHA'da yer alan habere göre 2 arkadaş, benzinle çalışan hilti ile kazıyı sürdürerek define olduğunu düşündükleri kayayı 12 metre oydu. Ayrıca, define olduğunu düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için zaman zaman amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandı.
TÜNELDE BİR SAAT BENZİNLİ HİLTİ İLE ÇALIŞTI
Delme ve patlatma işlemlerini Fatih Uzun yaparken, Durmuş Akyol da içeriden çıkan taş ve toprağı dışarıya taşıdı. 10 gün boyunca kısa süreli delme işlemi yaparak dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra yeniden içeriye girip kazı işlemini devam ettiren Fatih Uzun, bu kez 1 saat boyunca kapalı alanda benzinli hilti ile kazı yaptı.
TÜNELDEN ÇIKIP YERE YIĞILDI
Kazı sırasında hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Fatih Uzun, kaya içindeki tünelden dışarıya çıktı. Yere yığılan Fatih Uzun'u gören arkadaşı Durmuş Akyol, yüzüne su serpip, ayran vererek müdahalede bulundu.
KALBİ DURDU HAYATINI KAYBETTİ
Fatih Uzun'un daha sonra kalbi durdu ve kazdığı tünelin önünde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Durmuş Akyol, Uzun'a kalp masajı yaptı, hayatını kaybettiğini anlayınca da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi.
AFAD PERSONELİ UÇURUMDAN YUVARLANDI
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD, jandarma, jandarma arama kurtarma (JAK) ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan ekipler sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgede köylülerin yol tarifiyle ekipler, kazı alanına ulaşmak için yaya yola çıktı. Dik rampaları ve kayalık alanları tırmanmak zorunda kalan ekipten 1 AFAD personeli, yolculuk sırasında uçurumdan yuvarlandı.
AFAD PERSONELİNİN KOLU KIRILDI
Kolu kırılan AFAD personeli, diğer ekiplerin de yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.
"ÖLÜRKEN YANINDAYDI"
Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısına olayı anlatan Durmuş Akyol, "Kendisi içeriden çıktı. Açtığımız tünelin dışında oturdu. Kendini yere bıraktı. Yüzüne su çaldım, ayran içirdim. Kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım. Ölürken yanındaydım. Sonra da 112'yi aradım. Burada işaret vardı. Biz işareti görünce burada kazı yaptık. Kabartma vardı taşlarda" dedi.
CENAZESİ HELİKOPTERLE BÖLGEDEN ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazı işleminde kullanılan patlayıcı maddeler ve diğer aletlere el koydu. Uzun'un cansız bedeni, zorlu arazide taşınması mümkün olmadığı için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan talep edilen helikopterle halatla bölgeden alınarak, araçların gelebildiği bir noktaya götürüldü. Buradan da cenaze aracına nakledilen Fatih Uzun´un cenazesi, morga kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından gözaltına aldığı Durmuş Akyol ile birlikte geri döndü.
3 KEZ BOLU'DA DEFİNE ARARKEN YAKALANMIŞ
Bu arada Fatih Uzun'un Bolu'da farklı alanlarda daha önce 3 kez daha define kazısı yaparken jandarma tarafından yakalandığı belirlendi. Uzun'un hakkında 'Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapma' suçlamasıyla pek çok kez işlem yapıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!