Konya'da, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçeki (40),otobüste yanına gelip, 'Hastanede güvenlik görevlisi misin?' diye soran kişi tarafından bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olay, 3 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Orhangazi Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse bindi.
Otobüste Ayçiçek'in yanına gelen kişi, Ayçiçek'e "Sen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan şüpheli, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i boyun ve karın bölgesinden bıçaklayıp, kaçtı. Ayçiçek'e ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ayçiçek'i ambulansla çalıştığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Süleyman Ayçiçek'in tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.
OTOBÜSTEN İNERKEN BIÇAĞI PEŞ PEŞE SAPLADI
Süleyman Ayçiçek'i bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarken, bu anlar ise otobüsün içindeki kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde; ineceği durağa gelen Ayçiçek'in oturduğu kolktuktan kalkarak, kapının önüne geldiği, bu sırada arka taraftan gelen şüphelinin Ayçiçek'in omzuna vurup, bir şeyler söylediği ardından da Ayiçiçek otobüsten inerken arkadan gelerek yolcuların gözü önünde bıçağı peş peşe sapladığı, Ayçiçek'in kendisini korumak için bir süre direndikten sonra tekrar otobüsün içine doğru koşup, yere yığıldığı anlar yer alıyor.
ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEMİŞ
Şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin, Muhammet Arslan Karaman olduğu tespit edildi. Gidebileceği adreslere baskın düzenleyen ekipler, Karaman'ı saklandığı yerde yakalayarak, gözaltına aldı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammet Arslan Karaman'ın, ifadesinde, daha önce hastaneye gittiğini, orada güvenlikçilerle arasında tartışma çıktığını, otobüste de Süleyman Ayçiçek'i görünce kendisinden özür dilemesini beklediğini, terslenince anlık sinirle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Arslan Karaman, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!