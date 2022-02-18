Hamilton sessizliğini bozdu

Mercedes, arka arkaya dokuzuncu markalar şampiyonu unvanını korumayı hedefledikleri 2022 aracını tanıttı. Bu sezon Lewis Hamilton ve George Russell tarafından pistlerde boy gösterecek W13 düzenlenen lansmanla görücüye çıktı.

Geçen sezonun son anlarında dramatik şekilde Formula 1 şampiyonu unvanını Red Bull'dan Max Verstappen'e kaptıran Hamilton tacını geri almaya kararlı.

- Lewis Hamilton ne söyledi?

Emeklilik dedikodularının gölgesinde geçen bekleyişin ardından neredeyse iki aylık sessizliğini bozan 'Sir' Hamilton, "FIA'nın yaptığı değişikliklerden ve W13'te fabrikada yapılan çalışmalardan çok memnunum. Hiçbir zaman duracağımı ya da sevdiğim işi yapmayı bırakacağımı söylemedim. Ama elbette yaşadığım süreç benim için zorluydu. Ve biraz geri adım atmaya, anda kalmaya odaklanmaya ve sevdiklerimle birlikte güzel anılar yaratmaya ihtiyacım vardı." dedi.

Valtteri Bottas'ın ardından takıma katılan Russell ise heyecanlıydı; "Şu an burada olmak benim için inanılmaz. 10 yaşındayken, Lewis Hamilton benim için bir süper kahramandı. Bu ilk yılda ondan çok şey öğreneceğimi umuyorum."