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        Haberler Dünya Son dakika haberi Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar | Dış Haberler

        Son dakika haberi Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar

        Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı lider olarak atadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2024 - 21:27 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:38
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        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
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        İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
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        Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

        Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

        Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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