Son dakika haberi Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı lider olarak atadı
İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.
Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.
Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.