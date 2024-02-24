Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kararname Resmi Gazete'de! Son dakika: Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Son dakika haberi Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 24.02.2024 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması, 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

        Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Son aşamaya gelindi
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Eski kız arkadaşının evini yaktı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        Ali Koç'tan sert göndermeler!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Habertürk Anasayfa