Son dakika istifa: Hakan Atilla istifa mı etti? O iddiaya cevap verdi...

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul’da bir istifa dedikodusu çıktı.

ABD’de Halkbank davasından yargılanıp hapis yatan ve Türkiye’ye döndükten sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla’nın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla Habertürk’ten Rahim Ak’a yaptığı açıklamada istifa ettiği dedikodularına karşı asla böyle bir şeyin sözkonusu olmadığını söyledi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Borsa İstanbul Başkanı Atilla'nın da istifa ettiği bir çok internet sitesinde haber olarak yer aldı.

Özellikle ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili dedikodular yapılıyor. Ancak Atilla bunu kesin dille reddetti.

BORSA İSTANBUL DA YALANLADI

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da "Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hakan Atilla, 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.