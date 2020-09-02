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Habertürk yazdı, sonunda tamamlandı! 4 aylık çile bitti

İstanbul'un en popüler ve işlek caddelerinden biri olan Beşiktaş'taki Nüzhetiye Caddesi'ndeki altyapı ve yol çalışması, vatandaşları yazı zehir etti. Bitmek bilmeyen çalışma, Habertürk'ün, başta esnaf olmak üzere vatandaşların tepkisini gündeme getirmesinin ardından sonunda tamamlandı. Dün gece başlayan asfaltlama çalışması ile çevre sakinleri rahat bir nefes aldı

02.09.2020 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
beşiktaş nüzhetiye caddesi çalışma

Hem yaya hem de araç açısından İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan Beşiktaş ilçesindeki Nüzhetiye Caddesi'nde bitmek bilmeyen çalışma sonunda tamamlandı.

Yaz ayının başından bu yana 4 ayı aşkın süredir devam eden çalışma, çevre sakinleri için çileye dönüşmüştü. Trafik yoğunluğunun yanı sıra iş makineleri gürültüsü başta esnaf olmak üzere vatandaşları canandın bezdirdi. Bir türlü bitmeyen çalışma, Habertürk’ün gündeme getirmesi ile tamamlandı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, bölge halkına yazı zehir eden Nüzhetiye Caddesi'ndeki tepki çeken çalışma dün gece başlanan asfaltlama ile sona erdi. Cadde ve çevresindeki noktalarda aylardır beklenen son dokunuş ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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