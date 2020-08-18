Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Yaz ayları belediyeler için yol ve altyapı çalışmaları demek... Belediyelerin fırsat bildiği tatil günlerine bir de pandemi nedeniyle gelen kısıtlama günleri eklenince kentin dört bir yanında aynı anda yol, altyapı ve kaldırım çalışmaları başlatıldı. Ancak malum trafik sorunuyla dünya kentleriyle yarışan İstanbul'da durum çileye dönüşmüş durumda. Özellikle kentin en işlek caddeleri ve bu caddelere bağlanan ara sokaklarda yapılan çalışmalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum haliyle vatandaşı, esnafı ve sürücüleri canından bezdiriyor.

Çalışmalardan nasibini alan noktalardan biri de Megakent'in en yoğun bölgelerinden olan Beşiktaş Nişantaşı'nda yürütülüyor. Taksim ve köprü bağlantısı nedeniyle bölgenin en işlek caddelerinden Nüzhetiye'deki çalışma trafiği kilitledi. Yaya trafiğinin de yoğun olduğu bölgede yaklaşık 3 aydır süren çalışma bir türlü bitmek bilmiyor.

Motorlu kuryeler bile yaya kaldırımlarını kullanırken, yayalar ise arkasına bakmadan kaçacak yer arıyor. Çünkü bölge savaş alanına dönmüş durumda... Trafik sıkışıklığı beraberinde kazaları getiriyor. Çalışmanın ne zaman biteceği ise belli değil. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, cadde üzerindeki ana yapım çalışmalarının bittiğini söylese de, iş makinelerinin çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

'NASIL ÇÖZÜLECEK ANLAMIŞ DEĞİLİM'

Pandemiyle sıkıntılı günler geçiren esnaf, üstüne gelen bu çalışma ile iş yapamamaktan yakınıyor. İşte bölge esnaflarından Gürkan Erdili, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle dile getiriyor: "Son zamanlarda yapılan çalışmalardan bölge esnafı olarak ciddi manada etkilendik. Yaklaşık bir aydır burada çalışma var, umarım bir an önce biter. Müşteri gelemiyor. Nasıl çözülecek anlamış değilim."

'3 AYDIR BU KAZIYI BİTİREMEDİLER'

Başka bir esnaf Halis Ciğerci ise, "Caddenin Ihlamur tarafını da hesaba katarsak 3 aya yakındır maalesef İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kazıyı bitiremediler. Tam anlamıyla bir rezalet. Plan program nedir, bilgi de alamıyoruz. Trafik ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek o da belirsizliğini koruyor. Umarım bir an önce biter biz de rahatlarız" diye konuştu.

PEKİ BELEDİYE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN NE DEDİ?

Bölgedeki çalışmaları sorduğumuz Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, şu bilgiler verildi: "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın seçim beyannamesinde belirtmiş olduğu Beşiktaş'ın altyapı sorunlarıyla ilgili seçimin kazanılmasından sonra İBB ile hızlı bir şekilde koordinasyona gidilmiştir. İlçenin kanayan yaraları bir an önce ihya edilerek, çözüm için masaya yatırılmıştır.

Ve kısa sürede pandemi süreci de fırsat bilinerek ihya edilerek imalat yapılmış olup, Beşiktaş'ın diğer altyapı sorunları da yaklaşık 100 km kadar yeniden İSKİ Daire Başkanlığı'nca belediyemizin teknik elemanlarının iş birliği içerisinde değerlendirilerek kısa sürede çözümlenecektir.

Bu çalışmalar Beşiktaş Belediyesi'nin teknik ekiplerince koordine ve takip edilmektedir. Nüzhetiye Caddesi'nde ise ana yapım çalışmaları bitirilmiş, hatta ilk yağan yoğun yağmurda daha önce evleri ve iş yerleri su basan bir çok vatandaşımız bu sorunla karşılaşmamıştır ve memnuniyetlerini iletmiştir. Beşiktaş'ın 50 yıldır çözülmeyen alt yapı sorunları İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile çözüme kavuşturulmaya devam edecektir."