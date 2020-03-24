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Koronavirüste bilanço artarken, hastalıkla mücadelede tam not alan ülkelerden biri de Güney Kore. H Plus Yangji Hastanesi, telefon kulübelerinde koronavirüs testleri yapıyor. Hastalar öncelikle bir tıp uzmanına danışıyor. Sağlık çalışanı, kabinlerdeki uzun kollu lastik eldivenleri takarak hastanın burun ve boğazından örnek alıyor. Test 7 dakikada bitiyor. Kabinlerde negatif hava basıncı kullanılıyor amaç ise hava sızıntısını önlemek.

H Plus Yangji Hastanesi Direktörü Kim Sang-İl, "Örnekleri büyük bir negatif basınç odasında toplardık ama büyük bir alanı dezenfekte etmek çok vakit alıyordu. Günde sekiz veya dokuz numune alabiliyorduk ama şimdi verimliliğimiz neredeyse on kat arttı. Şimdi günde 70 ila 80 numune alabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kabinlere her seferinde sadece 1 hasta kabul edildiği için bu yöntemin daha güvenli olduğu belirtiliyor.

Güney Kore, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için büyük kitlelere yaptığı testten ötürü pek çok ülke tarafından örnek gösterildi. Güney Kore'de 290.000'den fazla kişi test edildi.

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