SON DAKİKA HABERİ! Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin flaş açıklama! Gülay Uygun intihar mı etti, öldürüldü mü?

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Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın zanlısı Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı cinayet büroya verdi. Soruşturmada Uygun’un başına tek bitişik atış yapıldığı belirlendi. Hem Gülay Uygun’un, hem de oğlu Ümitcan Uygun ve Baba Durak Uygun'un elinden swap örnekleri alındı. Gülay Uygun'un bindiği taksinin şoförü de ifade verdi.

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın 3 Haziran’da Ankara Keçiören’de bir evde ölü bulunmasının ardından, bu defa da Aleyna Çakır soruşturmasının zanlısı olan Ümitcan Uygun’un 48 yaşındaki annesi Gülay Uygun, boş bir arazide kafasına bir el ateş edilmiş şekilde ölü bulundu.

Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan Gülay Uygun'un, yurttaki kızları kötü yola düşürdüğü yönündeki iddialar sonrası ölü bulunması nedeniyle, savcılık hem intihar hem cinayet soruşturması yürütüyor.

Uygun'un, yakınları tarafından cansız bedeninin bulunduğu yere taksiyle gittiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan taksici, Uygun’un araca yalnız bindiğini, Bağlum semtine gitmek istediğini, elinde de beyaz poşet ya da çanta benzeri bir eşya olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında alınan diğer ifadelere göre; uygun daha sonra eşini arayarak, helallik istedi. Eşinin “neredesin” sorusu üzerine, daha önce Bağlum’da piknik yaptıkları alana yakın bir noktada olduğunu söyledi.. bölgeye giden eşi ve çocukları, Uygun’un cansız bedenini buldu. Uygun’un ölmeden önce yazdığı belirtilen iki sayfalık not da inceleniyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, 17 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar mahallesi Bağlar caddesi açık arazi içerisinde Gülay Uygun'un ateşli silah yaralanması sonucu ölü olarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Avukatı aracılığıyla kayıp başvurusu yapılan Gülay Uygun'un cep telefonunun son baz bilgisi tespit edilerek, aynı gün cesedine avukatı aracılığıyla ulaşıldığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve 6 adet fişek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan 9 kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

'MUKAYESEYE ELVERİŞLİ PARMAK İZİ YOK'

Gülay Uygun'un cep telefonu imajı alınıp incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, "İnceleme ve raporlama işlemleri devam etmektedir. Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir" denildi.

'2 SAYFALIK NOTUN İNCELEMESİ SÜRÜYOR'

Gülay Uygun'un HTS kayıtlarının temini için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müzekkereye cevap verildikten sonra gerekli inceleme ve analiz işlemleri yapılacaktır. Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir.

Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Olay yerinde ele geçirilen iki sayfalık intihar mektubu olarak değerlendirilen not aslı alınmış, not aslı üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasından sonra, notta yer alan yazıların Gülay Uygun'un eli ürünü olup olmadığı yönünde kriminal inceleme yapılmasına dair gerekli talimat verilmiş olup bu kapsamda incelemeler devam etmektedir."

Gülay Uygun'un olay günü saat 08.56'da evinden çıkarak bir taksiye bindiği, buna ilişkin çevre binalarda kamera görüntüsü çalışması yaptırıldığı, taksi sürücüsünün tespit edilerek ifadesinin alındığı bildirildi.

'SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR'

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2 kişinin de Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındığı kaydedilerek, "Yukarıda Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.