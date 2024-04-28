Son dakika haberi Göztepe Süper Lig'de!

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Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Göztepe oldu.

İzmir ekibi, 32. haftada ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Lundqvist kaydetti. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan Göz-Göz, bitime 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

100. YILINDA SÜPER LİG'DE!

2 sezon önce veda ettiği Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren yeniden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, 2025'teki kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig takımı olarak geçirecek.