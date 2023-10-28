Göztepe durdurulamıyor
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi son oynadığı 5 maçın tamamını kazandı
Göztepe deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi, İzmir ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin tek golü 39'da Mamah'tan geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı hakem Ali Yılmaz yönetti.
Ligde 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe bu skorla puanını 20'ye çıkardı.
Kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Göztepe, son 5 maçta kalesini gole kapattı.
Ankara Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.