AA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde görme engelli komşusunu bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Ocak 2019'da ekmek almak için evinden çıkan Hüsamettin K., madde bağımlısı olduğu iddia edilen Emirhan M.'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Hüsamettin K. hastanede tedaviye alınmış, Emirhan M. ise tutuklanmıştı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Emirhan M'nin (25) ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Olayda yaralanan Hüsamettin K. ve eşi ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRLENDİ

Mahkeme başkanı, sanığa ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun kendilerine ulaştığını ve Emirhan M.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Sanık Emirhan M. ise savunmasında, yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden kendisine cezai ehliyeti olmadığı yönünde rapor verildiğini söyledi. Sanık, Adli Tıp Kurumunda ise 3 dakika muayene edildiğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamı ve Hüsamettin K.'nin yaralanmasına ilişkin istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.