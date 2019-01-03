Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında madde bağımlısı dehşeti yaşandı. Selime Kul (54),evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in (25) bıçaklı saldırısına uğradı.

BAŞINA BIÇAĞI SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Selime Kul çığlıklar atarken, Hüsamettin Kul kanlar içinde yere yığıldı. Hüsamettin Kul, başına bıçak saplı halde komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı. Şüpheli Emirhan Morçiçek ise Yavuz Selim Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YOĞUN BAKIMDA DURUMU CİDDİ

Bir süre önce Bursa'da İYİ Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olduğu öğrenilen Hüsamettin Kul'un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.