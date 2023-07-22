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        Haberler Futbol İspanya Dünya Futbolu Son dakika haberi... Golden Boy'a Arda Güler damgası! 62 sıra birden yükseldi - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi... Golden Boy'a Arda Güler damgası! 62 sıra birden yükseldi

        Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülü sıralamasında 1 ayda 62 basamak birden yükseldi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:54
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        • 1

          İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti.

        • 2

          Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından müthiş bir sıçrama yaptı.

        • 3

          Listede 62 sıra birden yükselen 18 yaşındaki milli yıldız, temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

        • 4

          Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu.

        • 5

          Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunuyor.

        • 6

          Bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti.

        • 7

          Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

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