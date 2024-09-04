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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Goalball Kadın Milli Takımımız finalde! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Goalball Kadın Milli Takımımız finalde!

        Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımımız, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 21:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 22:26
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        Goalball Kadın Milli Takımımız finalde!
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        Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi.

        South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, Brezilya ile karşılaştı.

        İlk yarıyı 3-1 önde kapatan milli takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

        Türkiye, yarın finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.

        Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. kez finalde yer alacak.

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