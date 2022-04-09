Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Yusuf Ziya Gündüz yönetti..

Müsabaka, 2-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 50. dakikada Barış Alıcı ve 78'de Sandro Lima'dan geldi.

Bu sonuçla 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, 11. sıraya yükseldi ve kümede kalma yarışında çok önemli bir adım attı.

Rakibi gibi 38 puanı bulunan Keçiörengücü ise averajla 10. sırada kaldı.