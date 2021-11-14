Galeride kanlı infaz! Husumetlileri kurşun yağdırdı

Kan donduran olay, dün saat 17.30 sıralarında Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Dündar (40), oğlu Engin Dündar (16) ve akrabaları Polat Dündar, otomobil bakmak için siteye geldi.
DHA'nın haberine göre, bu sırada aynı galeri önüne otomobilleriyle önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen silahlı saldırganlar da geldi.
Hayatını kaybeden Polat Dündar
Silahla, 3 kişiye kurşun yağdıran saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Engin Dündar
"KATİLLERİN BİR AN ÖNCE BULUNUP ADALETE TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Çatışmada hayatını kaybeden Cemal, Engin ve Polat Dündar'ın yakınları, cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu önünde toplandı. Hayatını kaybeden Cemal Dündar'ın amcası ve kuzenleri burada basın mensuplarına konuştu. Amca Mustafa Dündar, "Akrabalarımız, bir araba bakmak için galeriye gitmişler. Orada, pazarlık esnasında sözlü tartışma çıkmış. Akrabalarımız oradan ayrıldıktan sonra bu adamlar peşlerinden gidip vahşice katletmişler. Bu, resmen katliamdır. Faillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.
Hayatını kaybeden Cemal Dündar
"BU KADAR KOLAY BİR ÖLÜM OLAMAZ"
Deniz Dündar, "İstanbul'un göbeğinde, insanların gözü önünde acı bir olay yaşandı. Devletin yetkili mercilerinden olayla ilgili gereğinin yapılasını bekliyoruz. İnsanların bu kadar kolay silah edinebilmeleri, olayların bu kadar basit yapılmasına hayret ediyoruz. Bu kadar kolay bir ölüm olamaz" ifadelerini kullandı.
"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"
Recep Dündar ise "Burada toplanan insanların hepsinin kan bağı var. Büyük bir acı yaşıyoruz. Şok içerisindeyiz. Ne söylesek az. Olayla ilgili kimsenin net bir bilgisi yok. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
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