Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılar, Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini bildirirken oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını da duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"