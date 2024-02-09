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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yu Hatayspor'a kiraladı - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yu Hatayspor'a kiraladı

        Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:14
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        Galatasaray'da ayrılık açıklandı!
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        Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'yu Atakaş Hatayspor'a kiraladı.

        24 yaşındaki forvet, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı kulübün formasını giyecek.

        20 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

        Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan 500 bin euro bonservis beeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Halil, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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