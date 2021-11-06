Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle hükmen galibiyet, kabul görmemesi halinde ise maç tekrarı için UEFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAKEM İKİ SARI KART ÇIKARDI, KIRMIZI KART ÇIKARMADI

Galatasaray'ın perşembe günü Lokomotiv Moskova'yı ağırladığı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer, olay yarattı.

Dmitry Zhivoglyadov'a önce 90+1'de sonra 90+3'te sarı kart gösteren hakem, oyuncuya kırmızı kart göstermedi.