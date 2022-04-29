Galatasaray camiası 30 Nisan'daki olağanüstü seçime hazırlanırken sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçersiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı.

Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve Yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar.

NELER YAŞANDI?

* Üye Fırat Develioğlu, son genel kurulda alınan seçim kararına tedbir koydurdu.

* Galatasaray yönetimi, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak alınan tedbir kararını kaldırdı.

* Burak Elmas, kendilerine verilen idari ibrasızlığın kaldırılmasına yönelik genel kurulun iptali davası açtı.

* Develioğlu, bir üst mahkemeye başvurarak yeniden tedbir konulmasını istedi.

* İstinaf Mahkemesi tarafından sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecine tedbir kararı kondu.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.

26 Mart'ta başlayıp 27 Mart'ta sona eren ve 24 saat süren Genel Kurul'da; Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söylemişti.

30 Nisan’da yapılması planlanan seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacaktı.