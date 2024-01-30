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        Son dakika haberi Galatasaray'da ayrılık resmileşti!

        İtalya Serie A ekibi Roma, Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:56
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        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
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        2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Angelino, Roma ile geçici sözleşme imzaladı.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Angelino ile 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferle Leipzig kulübünden kadroya katıldığı duyurulurken, İspanyol sol kanat oyuncusunun Avrupa'da Manchester City, Mallorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Leipzig, Hoffenheim ve Galatasaray'da çeşitli deneyimler kazandığı ifade edildi.

        Sarı-kırmızılı kulüpte 69 numaralı formayı giyecek olan Angelino, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma kelimesini duyduğumda en ufak bir tereddüt bile yaşamadım. Bugün, arkasında inanılmaz bir geçmişi olan ve şampiyonlarla dolu bir takıma sahip olan harika bir kulübe katılmak beni gururlandırıyor. Teknik Direktör ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve onlara kendimi ispatlamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı.

        Galatasaray da transfer sonrası Angelino'ya teşekkür paylaşımı yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.

        27 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılılarla 8'i Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi Elemeleri, 6'sı da Şampiyonlar Ligi grup aşaması olmak üzere 19 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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