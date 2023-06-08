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Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrıldığını açıkladı

Giriş: 08.06.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray ayrılığı açıkladı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti.

GALATASARAY: "SENİNLE ZAFERLER ÇOK GÜZELDİ"

Galatasaray, yıldız golcüsüne "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" mesajıyla veda etti.

GOMİS'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Galatasaray forması giydiği fotoğraflardan oluşan bir seçki yayınlayan Gomis paylaşımına, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Bir gün yine buluşacağız!" notunu düştü.

Gomis, bu paylaşımla sarı kırmızılı kulübe veda etti.

İşte o paylaşım:

2021/22 sezonunun devre arasında Al-Hilal'den Galatasaray'a katılan 37 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezonda çıktığı 37 maçta 17 gol attı.

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